Bursaspor, Latovlevici ile imzalıyor

Bursaspor’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncularla da görüşmeler başlıyor.

Yeşil- Beyazlı yönetim bu kapsamda ilk olarak takımın Rumen yıldızı Latovlevici ile masaya oturmayı planlıyor. Başarılı oyuncuyla ekstra bir sezonluk daha kontrat yapılması öngörülüyor.

G.Saray'dan sezon başında transfer edilen Rumen oyuncu 3 gol, 1 asistle oynayıp taraftarların gönlünde taht kurdu.

(Fanatik)