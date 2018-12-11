Bursaspor, Latovlevici ile imzalıyor
Bursaspor yönetimi, bu sezon 3 gol ve 1 asistle oynayan Latovlevici ile masaya oturuyor...
Bursaspor’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncularla da görüşmeler başlıyor.
Yeşil- Beyazlı yönetim bu kapsamda ilk olarak takımın Rumen yıldızı Latovlevici ile masaya oturmayı planlıyor. Başarılı oyuncuyla ekstra bir sezonluk daha kontrat yapılması öngörülüyor.
G.Saray'dan sezon başında transfer edilen Rumen oyuncu 3 gol, 1 asistle oynayıp taraftarların gönlünde taht kurdu.
(Fanatik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.