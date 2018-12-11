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Bursaspor, Latovlevici ile imzalıyor

Bursaspor yönetimi, bu sezon 3 gol ve 1 asistle oynayan Latovlevici ile masaya oturuyor...

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Bursaspor’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncularla da görüşmeler başlıyor.

Yeşil- Beyazlı yönetim bu kapsamda ilk olarak takımın Rumen yıldızı Latovlevici ile masaya oturmayı planlıyor. Başarılı oyuncuyla ekstra bir sezonluk daha kontrat yapılması öngörülüyor.

G.Saray'dan sezon başında transfer edilen Rumen oyuncu 3 gol, 1 asistle oynayıp taraftarların gönlünde taht kurdu.   

(Fanatik)

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