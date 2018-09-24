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Bursaspor ligde sırasıyla Galatasaray, Trabzonspor, Akhisarspor ve Göztepe deplasmanlarına çıkacak

Spor Toto Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor, ligin ilk yarısında sırasıyla Galatasaray, Trabzonspor, Akhisarspor ve Göztepe deplasmanlarına çıkacak.

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Spor Toto Süper Lig’de galibiyete hasret kalan Bursaspor’u zorlu dış saha maçları bekliyor. 30 Eylül Pazar günü ligin 7’nci haftasında Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak olan yeşil beyazlılar, sonraki deplasman maçlarında ise Galatasaray ve Trabzonspor karşısında mücadele verecek. Bu mücadelelerin ardından ligin ilk yarısında 2 deplasman maçına daha çıkacak olan Timsah, Manisa’da Akhisarspor ile karşılaşacak ve devreye girilmeden son dış saha mücadelesinde ise Göztepe ile İzmir’de kozlarını paylaşacak.

RAKİPLER İÇ SAHADA ETKİLİ

Bursaspor’un ilk yarıda deplasmanda karşılaşacağı bu ekipler iç saha maçlarındaki iyi performanslarıyla dikkat çekiyor. Demir Grup Sivasspor 3 iç saha maçından 4 puan çıkarırken, Galatasaray 3 maçta 9 puan, Trabzonspor 3 maçta 6 puan, Akhisarspor 3 maçta 5 puan ve Göztepe ise 3 maçta 6 puan elde etmeyi başardı. Yeşil beyazlılar ise bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçtan yalnızca 2 puan çıkarabildi. Ligde 6 maçını da tamamlayan ekipler arasında Demir Grup Sivasspor 5 puan, Galatasaray 12 puan, Trabzonspor 7 puan, Akhisarspor 5 puan ve Göztepe 9 puan elde etti.

DEPLASMAN KABUSU

Bursaspor, deplasmanda son zamanlarda aradığını bulamıyor. Demir Grup Sivasspor karşısında hem ligde hem de deplasmandaki ilk galibiyetini almayı amaçlayan yeşil beyazlılar, ligdeki son 13 dış saha maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. Bunların 10’unu kaybeden Bursaspor, 2 kez de rakipleriyle puanları paylaştı. Timsah ligde Çaykur Rizespor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile birlikte galibiyetle tanışamayan 3 ekipten biri konumunda yer alıyor.

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