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Bursaspor maçına hazırlanan Galatasaray taktik çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.     

Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynanırken, ana bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı idman, yenilenme koşuları ve soğuma hareketleriyle sona erdi.     

Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.  

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