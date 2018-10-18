Bursaspor maçına hazırlanan Galatasaray taktik çalıştı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.
Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynanırken, ana bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı idman, yenilenme koşuları ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
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