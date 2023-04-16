İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2023 Pazar / 26 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3574
  • EURO
    21,3054
  • ALTIN
    1247.12
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor, Özer Hurmacı ile çıkışa geçti
Spor

Bursaspor, Özer Hurmacı ile çıkışa geçti

TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor, Özer Hurmacı'nın Futbol Sorumlusu olmasıyla birlikte çıktığı 4 maçta 10 puan topladı.

IHA16 Nisan 2023 Pazar 12:26 - Güncelleme:
Bursaspor, Özer Hurmacı ile çıkışa geçti
ABONE OL

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor son haftalarda yükselişe geçti. Teknik Direktör İsmail Ertekin'le yolların ayrılmasından sonra Futbol Sorumlusu olarak göreve başlayan Özer Hurmacı, takıma farklı bir hava getirdi. Aynı zamanda futbolculuk kariyerine de devam eden 37 yaşındaki futbol adamı yönetiminde 4 maça çıkan yeşil-beyazlı takım hiç yenilmedi. Bayburt Özel İdare Spor, İnegölspor ve 24Erzincanspor'u mağlup eden Bursaspor, son olarak da deplasmanda Düzcespor'la 3-3 berabere kaldı. Kümede kalma savaşı verirken toplanan 10 puanla bir anda kendisini 11. sırada bulan yeşil-beyazlılar, Play-Off hesapları dahi yapmaya başladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.