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Spor

Bursaspor, Özer Hurmacı ile nefes aldı

Bursaspor, Teknik Direktör Özer Hurmacı yönetiminde çıktığı 10 maçta, 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de mağlubiyet alarak ligde nefes aldı.

IHA24 Mayıs 2023 Çarşamba 16:03 - Güncelleme:
Bursaspor, Özer Hurmacı ile nefes aldı
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Bursaspor, Teknik Direktör Özer Hurmacı yönetiminde çıktığı 10 maçta, 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bu sezon üç hoca ile çalışan Bursaspor'da en başarılı isim Özer Hurmacı oldu. Tahsin Tam ve İsmail Ertekin'den görevi devralan genç çalıştırıcı, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. 16 puan toplayan Bursaspor, ligin son haftasında ligde kalmayı başardı ve puan cetvelinde 14. sırada yer aldı. Golcü kimliği ile ön plana çıkan Timsah, Hurmacı yönetiminde 22 gol atarken, kalesinde de 19 gol gördü.

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