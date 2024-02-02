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Spor

Bursaspor, PFDK'ya sevk edildi

Trendyol 2. Lig ekibi Bursaspor, Nazilli Belediyespor maçı sonrası talimatlara uymadığı için PFDK'ya sevk edildi.

IHA2 Şubat 2024 Cuma 11:04 - Güncelleme:
Bursaspor, PFDK'ya sevk edildi
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Bursaspor Kulübü, Nazilli Belediyespor maçı sonrası talimatlara aykırı hareketi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bursaspor Kulübü'nün 31.01.2024 tarihinde oynanan Bursaspor - Nazilli Belediyespor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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