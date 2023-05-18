Bursaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Bursaspor, Somaspor maçı sonrası da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Taraftarından yoksun iç saha maçlarını oynayan yeşil-beyazlı ekip, bu kez de futbolcularının sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle ceza almanın eşiğine geldi.

Türküye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bursaspor Kulübü'nün 16.05.2023 tarihinde oynanan Bursaspor-Somaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."