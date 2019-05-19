Bursaspor sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı

Konuk ekip, 51. dakikada Deniz Kadah ile penaltı atışından faydalanamadı. Bursaspor'un genç kalecisi Okan Kocuk, penaltı atışını sağ köşeden çıkarmayı başardı.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 35'e, Bursaspor ise 34'e yükseltti.

Sezonun son haftasında Bursaspor, Malatyaspor'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

VAR KARARIYLA İKİ GOL İPTAL EDİLDİ

Mücadelenin 11. dakikasında Göztepe'nin Alpaslan Öztürk ile bulduğu gol, VAR kararı ile iptal edldi. Sol kanattan duran top kazanan Göztepe'de Berkan Emir, ceza sahasına orta yapmayı tercih etti. Bursaspor savunmasından sıyrılan Alpaslan Öztürk kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Hakem Mete Kalkavan, VAR Hakemi Koray Gençerler ile pozisyon hakkında görüşme yaptı. Koray Gençerler'den gelen uyarı sonrası Mete Kalkavan düdüğünü çaldı ve ofsayt gerekçesiyle golün iptal olduğunu belirtti.

Göztepe'nin 72. dakikada Halil Akbunar ile bulduğu gol de VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

BURSASPOR'UN İKİ STOPERİ CEZALI

Bursaspor'un stoperleri Ertuğrul ve Aurelien Chedjou, gördükleri sarı kart sonrası son hafta deplasmanda oynanacak Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

İki takım oyuncuları sahaya 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.

Küme düşme hattındaki iki takımın maçına Bursaspor ve Göztepe taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Stadyumu dolduran yaklaşık 40 bin Bursaspor taraftarı, takımlarını destekledi. Göztepeli taraftarlar da kendilerine ayrılan 2 bin kişilik bölümü doldurdu.

BURSASPOR MAÇA ETKİLİ BAŞLADI

Maçın ilk dakikalarına Bursaspor baskılı başladı. Henüz 2. dakikada Allano Lima'nın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşu Beto çıkardı. 11. dakikada Göztepe'nin Alpaslan Öztürk ile bulduğu gol ise VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bursaspor'un topun hakimi olduğu ve tribünlerin desteğiyle de Göztepe yarı alanında oynamaya başladı. 19. dakikada Umut Nayır'ın altıpas civarından yaptığı etkili kafa vuruşunu Beto güçlükle kornere çeldi. Sürekli kanatlardan bindirmeler ve ortalarla tehlike yaratmaya çalışan Bursaspor, Göztepe'nin çok adamla yaptığı savunmayı aşamadı.

Göztepe ise özellikle kontraataklarla Bursaspor kalesinde tehlikeler yarattı. 37. dakikada gelişen Göztepe kontraatağını Bursaspor'un kaptanı Ertuğrul, faulle durdurdu ve sarı kart görerek Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.

İlk yarının sonunda gole yaklaşan taraf Bursaspor oldu. 45. dakikada Latovlevici'nin sol kanattan gönderdiği derinlemesine pas ile topla ceza sahası içinde buluşan Onur Atasayar şutunu çekti. Göztepe'nin tecrübeli stoperi Titi son anda araya girerek topu kornere gönderdi ve golü önledi.

GÖZTEPE, BÜYÜK FIRSATI KULLANAMADI

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ikinci yarının başında Onur Atasayar'ı oyundan alarak yerine Yusuf Erdoğan'ı sürdü. Yusuf, ikinci yarının başında tempolu ve istekli oyunuyla dikkat çekti. 47'de yaptığı güzel ortayı Beto güçlükle çelebildi.

50. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Bursaspor defansının arkasına sarkan Göztepe'nin İngiliz forveti Cameron Jerome ceza sahası içinde kaleci Okan ile karşı karşıya kalmak üzere iken Aurelien Chedjou'unun müdahalesi ile yerde kaldı. Bu müdahale sonrasında ise hakem Mete Kalkavan penaltı düdüğünü çaldı. Göztepeli oyuncular kırmızı kart beklerken Chedjou'ya sarı kart çıktı. Kamerunlu oyuncu da Ertuğrul gibi Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Topun başına gelen Deniz Kadah, topu sağ köşeye gönderdi ancak Okan çok iyi uzanarak penaltıyı kurtarmayı başardı.

GÖZTEPE YİNE ATTI, VAR YİNE İPTAL ETTİ

Bursaspor, kanatlardan bindirmelere devam ederken, Göztepe savunmasını ve kaleci Beto'yu geçemedi. Oyunun yarı sahaya yıkıldığını gören Mesut Bakkal, ikinci hamlsini yaptı ve Saivet'nin yerine Tunay Torun oyuna girdi. 66'da ise Umut Nayır yerine Diafra Sakho oyuna girdi. Göztepe'nin ilk değişikliği ise penaltı atışı sonrası oyundan düşen Deniz Kadah'ın yerine Gouffran'ın oyuna dahil olmasıyla gerçekleşti.

72. dakikada Göztepe, ikinci kez fileleri havalandırdı ancak bu gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Orta sahadan gönderilen derinlemesine pasta topla buluşan Serdar Gürler, topla ilerledikten sonra pasını ceza sahası içindeki Halil Akbunar'a gönderdi. Halil'in vuruşunda top ağlara gtti fakat yapılan VAR incelemesi sonrasında Serdar Gürler'in ofsaytta olduğu belirlendi ve atılan bu gol geçersiz sayıldı.

SON DAKİKALARDA TEMPO YÜKSELDİ

Göztepe'de ikinci değişiklik Halil Akbunar'ın yerine Axel N'Gando'nun girmesiyle gerçekleşti. Göztepe, son değişiklik hakkını 87. dakikada Serdar Gürler'in yerine Borges'i alarak kullandı.

Son dakikalarda iki takım da riskler alarak oynamaya başladı ve oyunun temposu yükseldi ancak iki takım 1'er puanla sahadan ayrıldı.