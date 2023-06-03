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Spor

Bursaspor son üç sezondur averaj sorununu düzeltemiyor

Bursaspor, mücadele ettiği liglerde son üç sezonda attığı golden daha çok kalesinde gol gördü.

IHA3 Haziran 2023 Cumartesi 13:15 - Güncelleme:
Bursaspor son üç sezondur averaj sorununu düzeltemiyor
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Bursaspor, mücadele ettiği liglerde son üç sezonda attığı golden daha çok kalesinde gol gördü. Yeşil-beyazlılar, bu sezonu eksi 6 golle tamamladı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor, gol talihsizliğini bu sezon da yıkamadı. Geride kalan sezonda 51 gol atan yeşil-beyazlı takım kalesinde 57 gol gördü. Eksi 6 averajla sezonu tamamlayan Timsah, bu talihsizliğini son üç sezonda olduğu gibi yıkamadı. TFF 1. Lig'de mücadele ettiği geçen sezonu da eksi 10 averajla tamamlayan yeşil-beyazlılar, 2020-2021 sezonunu da eksi 1 averajla bitirmişti.

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