Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bursaspor Stancu ile yollarını ayırdı

Bursaspor'un golcüsü Bogdan Stancu sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti ve takım arkadaşlarıyla whatsapp üzerinde vedalaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursaspor’da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Yeşil beyazlı takımda Bogdan Stancu sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Bursa yerel medyasında yer alan haberlere göre; 28 yaşındaki Rumen futbolcunun alacaklarını öne sürerek kontratını tek taraflı olarak feshettiği ve takım arkadaşlarıyla whatsapp üzerinde vedalaştığı öğrenildi.

2010-2011 sezonunda Galatasaray’da da forma giyen Rumen golcü, Türkiye'de Orduspor ve Gençlerbirliği kulüplerinde oynamıştı.

Stancu, bu sezon yeşil beyazlı forma ile 8 maça çıkmış fakat gol atma başarısı gösterememişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yılmaz Vural´dan maç sonrası dans şov

Yılmaz Vural´dan maç sonrası dans şov

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA