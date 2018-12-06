Bursaspor Stancu ile yollarını ayırdı
Bursaspor'un golcüsü Bogdan Stancu sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti ve takım arkadaşlarıyla whatsapp üzerinde vedalaştı.
Bursaspor’da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Yeşil beyazlı takımda Bogdan Stancu sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.
Bursa yerel medyasında yer alan haberlere göre; 28 yaşındaki Rumen futbolcunun alacaklarını öne sürerek kontratını tek taraflı olarak feshettiği ve takım arkadaşlarıyla whatsapp üzerinde vedalaştığı öğrenildi.
2010-2011 sezonunda Galatasaray’da da forma giyen Rumen golcü, Türkiye'de Orduspor ve Gençlerbirliği kulüplerinde oynamıştı.
Stancu, bu sezon yeşil beyazlı forma ile 8 maça çıkmış fakat gol atma başarısı gösterememişti.
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