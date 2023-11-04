Bursaspor taraftarından uygulanan yasağa isyan

TFF 2. Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Kırklarelispor-Bursaspor maçına yeşil-beyazlı taraftarın alınmayacağı açıklandı. Bu durum karşısında adeta şok olan Bursaspor taraftarı, aynı Bucaspor deplasmanında olduğu gibi hiçbir gerekçe gösterilmeden stadyuma alınmamalarının nedenini merak etti. Yeşil-beyazlı taraftar grubu Teksas, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Değerli spor kamuoyu, aramızda geçmiş veya güncel herhangi bir sorun olmayan Bucaspor ile geçtiğimiz hafta oynadığımız deplasman maçında, herhangi bir sebep gösterilmeksizin bir deplasman yasağı ile karşı karşıya kalmıştık. Ne hikmetse, bu hafta konuk olacağımız ve herhangi bir gerilimin söz konusu dahi olmadığı Kırklareli deplasmanımızda da yine herhangi bir sebep bildirilmeksizin bir yasak ile karşı karşıya bırakıldık. Bu kararın gerekçesi hususunda, köklü demokrasimizin 100. yılında keyfi kararlar almayacağına inandığımız Kırklareli Valiliği'nden bu anlamsız yasağın iptalini, yahut net ve kamuoyunu tatmin edici bir gerekçe deklare etmelerini bekliyoruz. Şunu da tekraren ifade etmek istiyoruz; E-bilet uygulaması ile deplasman yasakları başta olmak üzere, toplumumuzu stadyumlardan uzaklaştıran yersiz uygulamalar, gereğinden sert tedbirler ve büyüyen imkan eşitsizliği vb. nedenlerle her geçen gün gerileyen stadyum doluluk oranları ve bu nedenle düşen seyir zevki, ülke sporumuza ve liglerimizin marka değerine zararların en büyüğünü vermektedir."