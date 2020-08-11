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Spor

Bursaspor yeni sezonu 44 futbolcuyla açacak

Yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak olan Bursaspor'un kamp kadrosunda 4'ü kaleci olmak üzere toplan 44 futbolcu bulunuyor.

DHA11 Ağustos 2020 Salı 17:56 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 17:56
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Bursaspor, yarın akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapacağı ilk antrenmanla yeni sezon çalışmalarına başlayacak.

4 kaleci ve 40 oyuncudan oluşan Bursaspor'un kamp kadrosunda şu isimler yer alacak;

"Ataberk Dadakdeniz, Deniz Aydın, Canberk Yurdakul, Ahmet Çağrı Güney, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Kadir Arslan, Mustafa Çalışkan, Numan Bayrak, Sedat Dursun, Ertuğrul Kurtuluş, Enes Kayar, Anıl Karaer, Rüştü Hanlı, Furkan Emre Ünver, Kerem Kök, Kerem Can Akyüz, Onur Atasayar, Abdullah Tazgel, Ahmet Furkan Özcan, Burak Altıparmak, Recep Aydın, Ömer Turan Görgeç, Berk Akgönül, Sebahattin Muslu, Ramazan Keskin, Emirhan Aydoğan, Ozan İsmail Koç, Tuğbey Akgün, Bilal Güney, Serdar Özkan, Çağatay Yılmaz, Batuhan Toygar, Burak Kapacak, Eren Güler, Tayfun Bebek, Bünyamin Yavaşoğlu, Vefa Temel, Zeynullah Türkay, Özer Hurmacı, Kubilay Kanatsızkuş, Ali Akman, Batuhan Kör, Berat Altındiş."

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