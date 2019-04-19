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Bursaspor yine kazanamadı!

Spor Toto Süper Lig’de haftanın açılış maçında Kasımpaşa kendi sahasında Bursaspor’u konuk etti.

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Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, kendi sahasında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 beraber kaldı.

Ev sahibi Kasımpaşa’nın golünü Trezeguet kaydederken, Yeşil-beyazlıların golünü ise penaltıdan Aytaç Kara kaydetti.

Bu skorla Kasımpaşa ligdeki puanını 38’e yükseltirken, düşme hattında bulunan Bursaspor’un puanı ise 29 oldu.

Spor Toto Süper Lig’de gelecek hafta Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Bursaspor ise sahasında düşme hattında bulunan rakiplerinden Akhisarspor’u ağırlayacak.

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