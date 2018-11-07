Bursaspor'a transfer yasağı getirildi

Bursaspor Kulübüne teknik direktör Paul Le Guen ve yardımcılarına olan borcunu ödemediği için transfer yasağı geldi.

Yeşil-Beyazlı ekip, ara transfer dönemine kadar Fransız teknik adam ve yardımcılarına olan birikmiş borçlarını ödemediği takdirde ocak ayında transfer yapamayacak.