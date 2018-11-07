Bursaspor'a transfer yasağı getirildi
Bursaspor Kulübüne teknik direktör Paul Le Guen ve yardımcılarına olan borcunu ödemediği için transfer yasağı geldi.
Bursaspor Kulübüne teknik direktör Paul Le Guen ve yardımcılarına olan borcunu ödemediği için transfer yasağı geldi.
Yeşil-Beyazlı ekip, ara transfer dönemine kadar Fransız teknik adam ve yardımcılarına olan birikmiş borçlarını ödemediği takdirde ocak ayında transfer yapamayacak.
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