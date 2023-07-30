Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Bursaspor'da bugün itibariyle taktik çalışmalar start aldı. Yeşil-beyazlılar yarın Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve pres oyunlarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalar ile tamamlandı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.