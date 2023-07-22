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Spor

Bursaspor'dan fesih açıklaması

Bursaspor, takımda 2 sezondur forma giyen Kubilay Sönmez'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 23:09 - Güncelleme:
Bursaspor'dan fesih açıklaması
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Bursaspor, tecrübeli oyuncusu Kubilay Sönmez'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü, Kubilay Sönmez'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"2 sezondur formamızı giyen profesyonel futbolcu Kubilay Sönmez'in menajeri haklarından feragat etmiş, yapılan sözleşmesi gereği bu sezon alacağı 5,5 milyon TL ve serbest kalma ücreti olan 1,5 milyon TL kulübümüze kazandırılarak karşılıklı anlaşma neticesinde sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine bu zamanki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz."

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