Bursaspor'dan sakatlık açıklaması geldi

Bursaspor, Altınordu maçında sakatlanan Eren Güler'in tedavisinin 1 hafta süreceğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden Eren Güler ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Altınordu maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan profesyonel futbolcumuz Eren Güler'ın sağlık durumu: Kalçasına aldığı diz darbesine bağlı olarak kas ezilmesi ve sinir yaralanması oluşmuştur. Tedavisi 1 hafta olarak planlanmaktadır."

Eren Güler, ligin 6. haftasında oynanacak olan Beyoğlu Yeni Çarşı maçında forma giyemeyecek.