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Spor

Bursaspor'dan sakatlık açıklaması geldi

Trendyol 2. Lig ekibi Bursaspor'dan Eren Güler için sakatlık açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre; 20 yaşındaki genç forvetin tedavisi 1 hafta sürecek.

IHA25 Eylül 2023 Pazartesi 15:56 - Güncelleme:
Bursaspor'dan sakatlık açıklaması geldi
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Bursaspor, Altınordu maçında sakatlanan Eren Güler'in tedavisinin 1 hafta süreceğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden Eren Güler ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Altınordu maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan profesyonel futbolcumuz Eren Güler'ın sağlık durumu: Kalçasına aldığı diz darbesine bağlı olarak kas ezilmesi ve sinir yaralanması oluşmuştur. Tedavisi 1 hafta olarak planlanmaktadır."

Eren Güler, ligin 6. haftasında oynanacak olan Beyoğlu Yeni Çarşı maçında forma giyemeyecek.

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