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Spor

Bursasporlu Cüneyt Köz'den kötü haber

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da sakatlık geçiren Cüneyt Köz'ün 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

AA17 Nisan 2021 Cumartesi 00:24 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 00:24
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 29. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada sakatlık geçiren Cüneyt Köz bugün ameliyat edildi.

Açıklamada, "Cüneyt Köz, sağ ayak bileği içerisindeki kemikte oluşmuş olan fazlalık kemikleşme (os trigonum) ve bunun sürtünmesine bağlı olarak gelişen tendon hasarlanmaları nedeniyle ameliyat edilmiştir. Ameliyat sonrası 6-8 haftalık rehabilitasyon dönemi planlanmıştır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yerildi.

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