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Spor

Bursaspor'un genç yeteneği Emirhan Aydoğan hırs küpü

Bursaspor'un genç oyuncusu Emirhan Aydoğan, TFF 1. Lig'in yeniden başlamasını dört gözle bekliyor.

IHA03 Haziran 2020 Çarşamba 10:13 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 10:13
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun, liglerin devam etme kararı almasından sonra antrenmanlara başlayan Bursaspor’da, Emirhan Aydoğan hırsıyla dikkat çekiyor. Bir günlük iznin ardından dün akşam Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde çalışmalarına devam eden yeşil-beyazlılarda, 22 yaşındaki futbolcunun maçların başlamasını iple çektiği öğrenildi. Genç orta saha oyuncusunun, idmanlardan sonra bireysel özel çalışmaları için bir süre daha tesislerde kaldığı belirtildi. Sezona çok iyi bir başlangıç yapan fakat daha sonra fiziksel bir düşüş yaşayan Aydoğan’ın, eski formuna kavuşmak için ekstra çalışmaları arttırdığı kaydedildi.

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