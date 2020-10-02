Bursaspor'un kadro değeri 4,5 yılda 600 milyon TL düştü

IHA 02 Ekim 2020 Cuma 12:49 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 12:49

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, son yılların en düşük bütçeli takımıyla mücadele ediyor. Kubilay Kanatsızkuş’un da gitmesiyle birlikte kadro piyasa değeri 3 milyon 600 bin Euro’ya gerileyen yeşil beyazlılar, kısa süreler önce bu rakamların 20 katı bütçeyle takım kuruyor ve Süper Lig’de mücadele ediyordu. Transfermarkt’ın verilerine göre Bursaspor’un 15 Ocak 2016’daki kadrosunun toplam piyasa değeri 70 milyon Euro (635 milyon TL) olarak gözükürken, 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle bu rakam 3 milyon 600 bin Euro yani 32 milyon 600 bin TL’ye düşüyor. Hal-i hazırda 500 milyon TL’nin üzerinde borcu olan, transfer tahtasını açamayan ve geçen sene olduğu gibi yine puan silme cezası almamak için mücadele veren Bursaspor Kulübü’nün bu görüntüsü, Türk futbol camiasının bir özeti olarak da değerlendiriliyor.