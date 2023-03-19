Bursaspor'un kampanyasına Alinur Aktaş'tan destek

Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası aldığı ceza sonrası 7 maç sahasında seyirci maçlara çıkacak olan Bursaspor'a destek büyüyor. Son olarak da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeşil-beyazlı kulüp çıkarttığı 'Yadigar Hatıra Bilet' kampanyasına ciddi bir katılım sağladı.



Aktaş, 1963 adet bilet atın alarak kampanyaya 58 bin 890 TL'lik yardımda bulundu. Alinur Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursaspor'umuzun başlattığı Yadigar Hatıra Bilet kampanyasına şahsım olarak 1963 bilet alarak destek oldum. Direnişte ben de varım" ifadelerini kullandı.