Bursaspor’un prensi gençler
TFF 1’inci Lig’de yakaladığı çıkışla ikinci sıraya yerleşen Bursaspor’da teknik direktör Yalçın Koşukavak, genç oyuncularından vazgeçmedi.
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22 yaşındaki oyuncular Emirhan Aydoğan ve Rüştü Hanlı maçların tamamında forma giyerken, deneyimli teknik adam çoğu genç, 23 isme görev verdi. Emirhan ve Rüştü’nün ardından en fazla süre alan oyuncular Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş ve Iasmin Latovlevici de performanslarıyla dikkat çekti. 22 yaşındaki Kubilay, ikişer gol ve asistle yıldızlaşırken; Latovlevici de bir kez gol sevinci yaşadı. Yeşil-beyazlılarda Emirhan da 2 kez gol kaydetti.
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