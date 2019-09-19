Bursaspor’un prensi gençler

22 yaşındaki oyuncular Emirhan Aydoğan ve Rüştü Hanlı maçların tamamında forma giyerken, deneyimli teknik adam çoğu genç, 23 isme görev verdi. Emirhan ve Rüştü’nün ardından en fazla süre alan oyuncular Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş ve Iasmin Latovlevici de performanslarıyla dikkat çekti. 22 yaşındaki Kubilay, ikişer gol ve asistle yıldızlaşırken; Latovlevici de bir kez gol sevinci yaşadı. Yeşil-beyazlılarda Emirhan da 2 kez gol kaydetti.