İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2023 Pazartesi / 6 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0902
  • EURO
    20,6132
  • ALTIN
    1200.6
  • BIST100
    4997.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor'un yeni futbol sorumlusu Özer Hurmacı oldu
Spor

Bursaspor'un yeni futbol sorumlusu Özer Hurmacı oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Bursaspor'da yeni futbol sorumlusu Özer Hurmacı oldu. Hurmacı aynı zamanda profesyonel futbol kariyerine de devam edecek.

AA27 Mart 2023 Pazartesi 19:03 - Güncelleme:
Bursaspor'un yeni futbol sorumlusu Özer Hurmacı oldu
ABONE OL

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor, futbolcu Özer Hurmacı'yı futbol sorumlusu olarak da görevlendirdi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör İsmail Ertekin ile yollarını ayrılmasının ardından Özer Hurmacı'nın futbol sorumlusu görevine getirdiği belirtilerek, "Özer Hurmacı süreç içerisinde hem futbol sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır. Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel kariyeri boyunca birçok kulübün formasını giyen Almanya doğumlu Özer Hurmacı ofansif orta saha ve kanatlarda oynamaktadır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.