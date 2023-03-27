İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2023 Pazartesi / 6 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,095
  • EURO
    20,5842
  • ALTIN
    1197.72
  • BIST100
    5029.65
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor'un yeni hocası Özer Hurmacı oldu!
Spor

Bursaspor'un yeni hocası Özer Hurmacı oldu!

İsmail Ertekin ile yollarını ayıran Bursaspor'da göreve aktif olarak futbol oynayan Özer Hurmacı getirildi.

IHA27 Mart 2023 Pazartesi 15:17 - Güncelleme:
Bursaspor'un yeni hocası Özer Hurmacı oldu!
ABONE OL

Teknik Direktör İsmail Ertekin'le yollarını ayıran Bursaspor Kulübü, futbol sorumlusu olarak Özer Hurmacı'yı takımın başına getirdi. Hurmacı, aynı zamanda profesyonel futbol hayatına da yeşil-beyazlılarda devam edecek.

Bursaspor Kulübü, İsmail Ertekin'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Özer Hurmacı'yı getirdi. Yeşil-beyazlılar, 36 yaşındaki Hurmacı'yı hem futbol sorumlusu hem de profesyonel futbolcu olarak değerlendireceğini belirtti. Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Özer Hurmacı süreç içerisinde hem futbol sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır. Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.