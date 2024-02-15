Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan altın madalya!

Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu ilk turu maç yapmadan geçti.

Çeyrek finalde Avrupa şampiyonu bireysel Rus sporcu Khanum Velieva'yı 4-1 öndeyken tuşla mağlup eden Buse, yarı finalde Çekyalı Adela Handzlickova'yı 10-9 yenerek adını finale yazdırdı. Buse Tosun Çavuşoğlu'nun finaldeki rakibi ise Ukraynalı Tetiana Rizkho Sova oldu. Maçın ilk dakikasında sporcular birbirini kontrol ederek güreşti.

İlk devrenin bitimine 2 dakika kala Buse, tek kol denedi ve 4 puan aldı. Sova, milli güreşçimize anında karşılık vererek tuş pozisyonuna getirdi ama Buse, buradan kurtuldu.

Buse Tosun Çavuşoğlu rakibine 2 puan verdi ve devre 4-2'lik skorla Buse'nin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devreye hızlı başlayan Buse Tosun Çavuşoğlu ihtarla 5-2 öne geçti. Son Dünya şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, skoru maçın sonuna kadar korudu ve altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.