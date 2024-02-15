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Spor

Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan altın madalya!

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Romaya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

15 Şubat 2024 Perşembe 21:34 - Güncelleme:
Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan altın madalya!
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Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu ilk turu maç yapmadan geçti.

Çeyrek finalde Avrupa şampiyonu bireysel Rus sporcu Khanum Velieva'yı 4-1 öndeyken tuşla mağlup eden Buse, yarı finalde Çekyalı Adela Handzlickova'yı 10-9 yenerek adını finale yazdırdı. Buse Tosun Çavuşoğlu'nun finaldeki rakibi ise Ukraynalı Tetiana Rizkho Sova oldu. Maçın ilk dakikasında sporcular birbirini kontrol ederek güreşti.

İlk devrenin bitimine 2 dakika kala Buse, tek kol denedi ve 4 puan aldı. Sova, milli güreşçimize anında karşılık vererek tuş pozisyonuna getirdi ama Buse, buradan kurtuldu.

Buse Tosun Çavuşoğlu rakibine 2 puan verdi ve devre 4-2'lik skorla Buse'nin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devreye hızlı başlayan Buse Tosun Çavuşoğlu ihtarla 5-2 öne geçti. Son Dünya şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, skoru maçın sonuna kadar korudu ve altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

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