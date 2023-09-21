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Spor

Busenaz Sürmeneli'den Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Genç'e ziyaret

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile bir araya geldi.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 20:09 - Güncelleme:
Busenaz Sürmeneli'den Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Genç'e ziyaret
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Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hazırlıkları kapsamında Yeni Ordu Stadı'nda kamp yapan Sürmeneli, antrenörü Şennur Demir ile Genç'i ziyaret etti.

Sürmeneli, tekrar olimpiyat şampiyonu olmayı hedeflediğini belirterek, kadınlar olarak tarih yazdıklarını ve daha büyük başarılar elde etmeyi umduklarını kaydetti.

Milli boksör, Ordu'nun kendisine uğurlu geldiğini, burada hazırlık sürecinde bulunmaktan dolayı son derece memnun olduğunu aktardı.

Genç, Busenaz Sürmeneli'ye 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarı diledi.

  • Busenaz Sürmeneli
  • Ordu Gençlik ve Spor
  • Mustafa Genç

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