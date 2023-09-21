Busenaz Sürmeneli'den Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Genç'e ziyaret

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hazırlıkları kapsamında Yeni Ordu Stadı'nda kamp yapan Sürmeneli, antrenörü Şennur Demir ile Genç'i ziyaret etti.

Sürmeneli, tekrar olimpiyat şampiyonu olmayı hedeflediğini belirterek, kadınlar olarak tarih yazdıklarını ve daha büyük başarılar elde etmeyi umduklarını kaydetti.

Milli boksör, Ordu'nun kendisine uğurlu geldiğini, burada hazırlık sürecinde bulunmaktan dolayı son derece memnun olduğunu aktardı.

Genç, Busenaz Sürmeneli'ye 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarı diledi.