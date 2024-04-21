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Spor

Bütün Avrupa'yı peşine taktı! Devler Arda Güler için sıraya girdi

Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorluk yaşayan Arda Güler sahada olduğu kısa zamanda bile birçok Avrupa devini peşine takmayı başardı. Milli yıldız için şu ana kadar 10 kulüp resmi teklifte bulundu. İşte detaylar...

21 Nisan 2024 Pazar 12:34 - Güncelleme:
Bütün Avrupa'yı peşine taktı! Devler Arda Güler için sıraya girdi
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Real Madrid'de bu sezon 98 dakika forma şansı bulan Arda Güler buna rağmen İspanyol medyasında en çok konuşulan isimlerden biri.

Milli futbolcu için Real Madrid'e 10 kulüpten teklif geldiği belirtildi.

Sabah'ın As gazetesinden aktardığı habere göre, Sevilla ve Real Betis 19 yaşındaki futbolcu için Real Madrid'e kiralama teklifi sundu.

Ancak Real Madrid, Arda Güler'i Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma kiralamak istiyor.

Bu nedenle milli futbolcunun yeni sezonda Sevilla ve Real Betis'te forma giyme şansı oldukça düşük.

Arda Güler'in ise gelecek sezon Real Madrid kadrosunda yer almak istiyor.

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