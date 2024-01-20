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Spor

Büyük buluşma gerçekleşti! Fenerbahçe'de Fred ve Rade Krunic heyecanı

İsmail Kartal, uzun süredir istediği Rade Krunic transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertli taraftarlar Rade Krunic ve Fred orta saha ikilisini izlemek için sabırsızlanıyor. Deneyimli teknik adamın yarınki bu maçta bu ikiliyi oynatması bekleniyor. İşte detaylar...

20 Ocak 2024 Cumartesi 10:09 - Güncelleme:
Büyük buluşma gerçekleşti! Fenerbahçe'de Fred ve Rade Krunic heyecanı
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Fenerbahçe, eksikleri yokken zaten geniş bir kadroya sahipti. Hatta birçok isim formsuzdu. Sarı-Lacivertliler buna rağmen Leonardo Bonucci ve Rade Krunic gibi iki önemli yıldızı takıma kattı. Ayrıca Cengiz, Batshuayi gibi oyuncular performanslarını artırdı. İsmail Kartal'ı artık kadro seçimi yaparken tatlı bir sıkıntı bekliyor. Elindeki formda ve kaliteli futbolcular arasından ilk 11'i belirlemek, kolay olmayacak.

TARAFTARLAR SABIRSIZLANIYOR

Sarı-Lacivertli taraftarlar, özellikle Fred ile Rade Krunic ikilisini bir arada görmek için sabırsızlanıyor. Ancak bekleyişleri fazla uzun sürmeyecek gibi görünüyor. İsmail Kartal'ın yarınki Samsunspor mücadelesinde orta sahayı bu ikiliden oluşturması sürpriz olmaz. Kalede Livakovic'in yeri garanti. Savunma dörtlüsünün de Ferdi, Oosterwolde, Bonucci ve Mert Müldür'le kurulması bekleniyor. Tadic, Szymanski ve İrfan Can Kahveci, forvet arkasında görev yapacak. Kartal'ın en zor kararı ise forvette.

ONLAR DA FORMA BEKLİYOR

Michy Batshuayi, kupadaki Adanaspor maçında fileleri 4 kez havalandırarak formayı ne kadar çok istediğini gösterdi. Buna rağmen 4 gol de Belçikalı forvet için yeterli olmayabilir. Çünkü İsmail Kartal; Batshuayi'yi Kayserispor karşısında hat-trick yaptıktan, Cengiz Ünder'i de İstanbulspor filelerini 4 defa havalandırdıktan sonra yedek bırakmıştı.

Tecrübeli teknik adam, yarın da Edin Dzeko'dan vazgeçmeyebilir. Bu oyuncuların dışında, Adanaspor mücadelesinde 1'er gol atıp, 1'er golün hazırlayıcısı olan Mert Hakan Yandaş ve Lincoln ile 2 asist yapan Emre Mor da forma bekleyen oyuncular arasında yer alıyor.

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