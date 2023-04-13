Büyük Cengiz Ünder pişmanlığı! Fransa onu konuşuyor: Tam bir fiyasko

Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, performansıyla gündem oldu. Beklentileri bir türlü karşılayamayan ve teknik direktör Igor Tudor ile yıldızları barışmayan Cengiz Ünder için "8 milyonluk fiyasko" ifadelerine yer verildi.

CENGİZ ÜNDER'İN YÜZÜ GÜLMÜYOR

2021'in yazında Roma'dan kiralık olarak Marsilya'ya transfer olan Cengiz Ünder, performansıyla beğeni toplamış ve satın alma opsiyonu kullanılarak 8.5 milyon euro bedelle bonservisi alınmıştı. Ancak milli oyuncu için bu sezon tam bir kabusa dönüştü. Teknik direktör Igor Tudor ile de bir türlü yıldızı barışmayan Cengiz Ünder, inişli çıkışlı performansıyla bir türlü dikiş tutturamadı.

FRANSA BASINI TOPA TUTTU: "FİYASKO!"

Cengiz Ünder'in bu sezonki karnesi Fransa basınında da gündem oldu. Milli yıldızın yüksek maaşına rağmen tam bir hayal kırıklığı olduğu belirtilirken, "8 milyon eurodan fazlaya mal olan bir fiyasko." ifadelerine yer verildi.

BU SEOZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Marsilya formasıyla şu ana kadar 38 resmi maça çıkan Cengiz Ünder, bunların 24'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2214 dakika süre alan 25 yaşındaki milli oyuncu, 2 gol ve 6 asistle skora etki edebildi.