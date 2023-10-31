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Spor

Büyük fedakarlık! Mauro Icardi kararını verdi

Galatasaray'ın süper golcüsü Mauro Icardi'den bir büyük fedakarlık daha geldi. Arjantinli futbolcu sakatlığının tam olarak geçmemesine rağmen Kasımpaşa, Bayern Münih ve Hatayspor maçlarında da sahada olmak istediğini belirtti.

31 Ekim 2023 Salı 08:41 - Güncelleme:
Büyük fedakarlık! Mauro Icardi kararını verdi
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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin fedakarlığı devam ediyor... Beşiktaş maçında sakatlık geçiren Arjantinli yıldız, Bayern Münih ve Çaykur Rizespor mücadelelerine iğneyle çıkmıştı. 1 gol ve 1 asistlik performans gösteren 30 yaşındaki forvetin Kasımpaşa maçında dinlenmesi bekleniyordu. Teknik direktör Okan Buruk, Icardi'yle yaptığı görüşmede bu durumu konuştu. 'Dinlenmek ister misin?' sorusuna olumsuz yanıt aldı. Süper yıldız, Kasımpaşa karşısında da iğneyle oynamak istediğini dile getirdi.

ICARDI'NİN KARARI KESİN

Takım için fedakarca davranan Icardi, Kasımpaşa, Bayern Münih ve Hatayspor maçlarında da sahada olmak istediğini belirtti. Daha sonra lige verilecek milli arada dinlenme fırsatı bulacağını ifade etti. Buruk, Icardi'nin durumuyla ilgili yaptığı son açıklamada, "İyileşme sürecini kendiliğinden beklersek uzun süre alabilir. Bireysel çalışıyor. Sadece maç günleri iğne olup oynuyor. Önemli karakter ortaya koyuyor" ifadelerini kullanmıştı.

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