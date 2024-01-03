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Spor

Büyük gün geldi! Arda Güler Real Madrid'de ilk maçına çıkıyor

Yaz transfer döneminin başında Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki yıldız futbolcu Arda Güler, bu akşam Mallorca karşısında siftah yapmaya hazırlanıyor.

3 Ocak 2024 Çarşamba 17:32 - Güncelleme:
Büyük gün geldi! Arda Güler Real Madrid'de ilk maçına çıkıyor
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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Milli futbolcumuz Arda Güler, bu akşam Mallorca karşısında siftah yapmaya hazırlanıyor..

Arda Güler, sezon başında 20+10 milyon Euro karşılığında Real Madrid'in yolunu tutarak Türk futbol tarihinin en önemli transferlerinden birine imza atmıştı. Ancak sakatlıklar, 18 yaşındaki yıldızın yakasını bir türlü bırakmadı. Önce ABD kampında sakatlanan Arda, tam iyileşip oynamaya hazır hale gelmişken bir talihsizlik daha yaşamıştı. Milli gururumuz bu nedenle sezonun ilk yarısında Real Madrid forması giyememişti. Ancak hem Arda'nın hem de ülkemizdeki milyonların bekleyişi bugün son bulabilir. Real Madrid, bu akşam ligde Vedat Muriç'in görev yaptığı Mallorca'yı konuk edecek. Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Arda Güler'in bu karşılaşmada ilk kez İspanyol devinin formasını sırtına geçirmesi bekleniyor.

'OYNAYACAK SEVİYEDE'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, dün yaptığı açıklamada, "Arda Güler oynayacak seviyeye geldi. Önemli olan yavaş yavaş en iyi haline dönüyor olması. Mallorca maçında ona süre verebilirsem, vereceğim. Aceleci davranmayacağız. Arda'nın önünde parlak bir gelecek var" dedi.

MAÇ 21.15'TE

Real Madrid ile Mallorca arasında oynanacak mücadele saat 21.15'te başlayacak ve S Sport'tan yayınlanacak.

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