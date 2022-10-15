İSTANBUL 18°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2022 Cumartesi / 20 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5964
  • EURO
    18,0725
  • ALTIN
    981.972
  • BIST100
    3626.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Büyük kabus! Tüm ülke Yusuf Yazıcı'yı konuşuyor
Spor

Büyük kabus! Tüm ülke Yusuf Yazıcı'yı konuşuyor

Yusuf Yazıcı için 2. Trabzonspor hikayesi hiç iyi başlamadı. İlk karşılaşmalarında sergilediği performansla beklentilerin altında kalan ve Monaco maçına yedek başlayan Yusuf Yazıcı, Fransa'da da gündem oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi15 Ekim 2022 Cumartesi 18:06 - Güncelleme:
Büyük kabus! Tüm ülke Yusuf Yazıcı'yı konuşuyor
ABONE OL

Yaz aylarında Lille'den kiralık olarak Trabzonspor'a gelen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gündem oldu. Bordo-mavililerde ilk maçlarında sergilediği kötü performansla dikkat çeken Yusuf Yazıcı için, "Kabus gibi bir başlangıç." ifadelerine yer verildi.

YUSUF YAZICI'DAN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Trabzonspor, yaz aylarında eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı Lille'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ancak milli oyuncu, bordo-mavili formayla ilk maçlarında beklentilerin altında kalarak eleştirilerin hedefi oldu.

"YUSUF YAZICI'DAN KABUS GİBİ BİR BAŞLANGIÇ"

Yusuf Yazıcı, performansıyla Fransa'da da gündem oldu. "Ne yazık ki her şey Yusuf Yazıcı için planlandığı gibi gitmez." ifadelerine yer verilirken, Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'da kabus gibi bir başlangıç yaptığı belirtildi. Milli oyuncu için, "Yusuf Yazıcı, taraftarları bir türlü ikna edemedi." ifadeleri kullanıldı.

MONACO MAÇINA YEDEK BAŞLADI

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile karşılaştıkları maçta ilk 11'de Yusuf Yazıcı yerine Enis Bardhi'ye yer verdi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.