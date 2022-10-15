Büyük kabus! Tüm ülke Yusuf Yazıcı'yı konuşuyor

Yaz aylarında Lille'den kiralık olarak Trabzonspor'a gelen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gündem oldu. Bordo-mavililerde ilk maçlarında sergilediği kötü performansla dikkat çeken Yusuf Yazıcı için, "Kabus gibi bir başlangıç." ifadelerine yer verildi.

YUSUF YAZICI'DAN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Trabzonspor, yaz aylarında eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı Lille'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ancak milli oyuncu, bordo-mavili formayla ilk maçlarında beklentilerin altında kalarak eleştirilerin hedefi oldu.

"YUSUF YAZICI'DAN KABUS GİBİ BİR BAŞLANGIÇ"

Yusuf Yazıcı, performansıyla Fransa'da da gündem oldu. "Ne yazık ki her şey Yusuf Yazıcı için planlandığı gibi gitmez." ifadelerine yer verilirken, Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'da kabus gibi bir başlangıç yaptığı belirtildi. Milli oyuncu için, "Yusuf Yazıcı, taraftarları bir türlü ikna edemedi." ifadeleri kullanıldı.

MONACO MAÇINA YEDEK BAŞLADI

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile karşılaştıkları maçta ilk 11'de Yusuf Yazıcı yerine Enis Bardhi'ye yer verdi.