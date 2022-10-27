Büyük Uğurcan Çakır krizi! 100 milyonluk ekonomik yıkım

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır için kötü bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerde bu sezona iyi bir başlangıç yapamayan kaleci Uğurcan Çakır'ın güncel piyasa değeri düşmeye devam etti.

UĞURCAN ÇAKIR, BU SEZONA İYİ BAŞLAYAMADI

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un yıllar sonra gelen şampiyonluğunda büyük pay sahiplerinden biri de milli kaleci Uğurcan Çakır olmuştu. Başarılı eldiven şampiyonluk yolunda takımının vazgeçilmezlerinden biri olmuştu. Ancak 26 yaşındaki kaleci bu sezona iyi bir başlangıç yapamadı ve performansındaki düşüşle dikkat çekti.

UĞURCAN ÇAKIR'IN DEĞERİ DÜŞTÜ

Transfermarkt verilerine göre en yüksek piyasa değerini 19 milyon euro ile 2021'in yazında gören Uğurcan Çakır'ın güncel piyasa değeri gerilemeye devam ediyor. 26 yaşındaki milli file bekçisinin değeri 14 milyon euroya düştü. Başarılı kalecinin değeri yaklaşık 100 milyon TL gerilemiş oldu.

BU SEZONKİ KARNESİ

Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor formasıyla 15 resmi maçta forma giydi. 26 yaşındaki milli kaleci bu karşılaşmalarda kalesinde 19 gole engel olamazken 7 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.