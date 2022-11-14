Büyük Yunus Akgün krizi! Direkt biletini kesti...

Galatasaray'da Yunus Akgün krizi bitmek bilmiyor. Sarı-kırmızılılara yönetim, yaz aylarında takıma geri dönen ve performansıyla beklentilerin uzağında kalan Yunus Akgün'ün biletini kesti.

YUNUS AKGÜN YOKLARA OYNADI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'daki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Yunus Akgün, geçtiğimiz yaz büyük beklentilerle bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a döndü. Ancak milli oyuncunun sarı-kırmızılılarda kötü performansı hayal kırıklığına neden oldu.

KRİZE NEDEN OLDU

Yunus Akgün'ün kötü performansı Galatasaray'da büyük bir krize neden oldu. Teknik direktör Okan Buruk, son 2 lig maçında da Yunus Akgün'e forma şansı vermedi. Buruk'un bu hamlesi takımda krize neden oldu.

YUNUS AKGÜN, MAAŞINDAN MEMNUN DEĞİL

Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün'ün performansındaki düşüşün bir nedeninin de maaşının olduğu iddia edildi. Milli oyuncunun, aldığı yıllık ücretin takım arkadaşlarının birçoğundan daha düşük olmasından rahatsız olduğu ileri sürüldü.

YÖNETİM BİLETİNİ KESTİ

Ligde son 2 karşılaşmada da forma şansı verilmeyen Yunus Akgün için Galatasaray'da yönetimi kararını verdi. Yönetim milli oyuncu için gelecek olan teklifleri dinleme kararı aldı. Öte yandan takımda mutsuz olan Yunus da ayrılmak istiyor.