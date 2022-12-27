Büyük Yunus Akgün sürprizi! Ve herkesin beklediği haber resmen geldi

Galatasaray'da yeni sözleşme imzalanan Yunus Akgün, Villarreal ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. İstanbulspor maçını da kaçıran Yunus Akgün'ün sahalara geri dönüş tarihi belli oldu.

YUNUS AKGÜN İLE YENİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da geçiren ve bu sezon Galatasaray'a dönen Yunus Akgün, sarı-kırmızılılarda iyi bir başlangıç yapamayarak beklentilerin altında kalmıştı. Yönetim, milli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayarak yıllık ücretini yükseltti.

HAZIRLIK MAÇINDA SAKATLANDI

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlık maçlarına çıkan Galatasaray'da Yunus Akgün, Villarreal ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak maça devam edememişti. 22 yaşındaki milli oyuncu, aranın ardından oynanan ilk lig maçını da kaçırdı.

YUNUS AKGÜN'ÜN DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılarda tedavisi tamamlanan Yunus Akgün, İstanbulspor ile oynanacak olan maçın son hazırlıklarında takımla beraber çalışmış ancak tedbir nedeniyle maç kadrosuna alınmamıştı. Milli oyuncunun, Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile oynanacak olan karşılaşmada kadroya dahil olması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 11 resmi maça çıktı ve bunların 10'unda ilk 11'de yer alırken toplam 805 dakika süre aldı. 22 yaşındaki milli yıldız, 1 asistle skora etki edebildi.