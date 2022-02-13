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Spor

Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor'u deplasmanda devirdi

ING Basketbol Süper Ligi 21. haftasında Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 74-72 yendi.

13 Şubat 2022 Pazar 15:15 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 15:15
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ING Basketbol Süper Ligi 21. haftasında Aliağa Petkimspor ile Büyükçekmece Basketbol, ENKA Spor Salonu'nda karşılaştı. Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 74-72 yendi.

Büyükçekmece Basketbol bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde ederken, son sıradaki Aliağa Petkimspor ise 18. kez mağlup oldu.

Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Keseratar, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş

Aliağa Petkimspor: Browne 29, Perkins 13, Thomas 10, Sinan Sağlam 4, Aldridge 8, Erol Can Çinko 3, Metehan Akyel 2, Eray Akyüz 3, Hakan Sayılı

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 24, Bruinsma 4, Enes Berkay Taşkıran 6, Miller 11, Herun 4, Clyburn 8, Mustafa Kurtuldum 7, Deniz Kılıçlı 10, Kadir Bayram, Yesukan Onar

1. Periyot: 22-12

Devre: 36-35

3. Periyot: 53-55

  • Büyükçekmece Basketbol
  • Aliağa Petkimspor
  • Basketbol Süper Ligi

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