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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ı kutladı

Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde rakibi VakıfBank'ı yenerek kupaya uzanan taraf oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her iki takımı da sosyal medya hesabından tebrik etti.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 00:45 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ı kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit ile ikinci olan VakıfBank'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Kadınlar Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonluğuna üçüncü kez erişen Eczacıbaşı Spor Kulübünü canı gönülden tebrik ediyorum. Tarihte ilk defa finalde karşı karşıya gelen ve bizleri gururlandıran iki Türk voleybol takımımız Eczacıbaşı ve Vakıfbank'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi.

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