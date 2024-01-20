Çağdaş Atan: Beraberlik canımızı acıttı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, canlarını acıtan beraberlik aldıklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Atan, oyunu tamamen domine ettikleri ama sonuçlandıramadıkları bir maç yaşadıklarını belirtti.

İkinci yarıda farkı açmaları gerektiğine değinen Atan, şunları kaydetti:

"Canımızı acıtan bir beraberlik aldık. Oyunu tamamen domine ettiğimiz, ilk yarısında çok keskin hücum edemediğimiz ama pozisyonlar yakaladığımız, ikinci yarıda farkı 2-3'e çıkarabileceğimiz ama sonuçlandıramadığımız bir maçın sonunda kornerden gol yedik. Çok canımızı acıttı ama çok iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Bugün kazansaydık lig beşincisi ile aramızda 3 puan kalacaktı. Geldiğimizde ilk hedefimiz oraya kendimizi atabilmekti. Oyun olarak güçlüyüz. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız."