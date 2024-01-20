İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2024 Cumartesi / 10 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çağdaş Atan: Beraberlik canımızı acıttı
Spor

Çağdaş Atan: Beraberlik canımızı acıttı

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fatih Karagümrük ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA20 Ocak 2024 Cumartesi 19:17 - Güncelleme:
Çağdaş Atan: Beraberlik canımızı acıttı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, canlarını acıtan beraberlik aldıklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Atan, oyunu tamamen domine ettikleri ama sonuçlandıramadıkları bir maç yaşadıklarını belirtti.

İkinci yarıda farkı açmaları gerektiğine değinen Atan, şunları kaydetti:

"Canımızı acıtan bir beraberlik aldık. Oyunu tamamen domine ettiğimiz, ilk yarısında çok keskin hücum edemediğimiz ama pozisyonlar yakaladığımız, ikinci yarıda farkı 2-3'e çıkarabileceğimiz ama sonuçlandıramadığımız bir maçın sonunda kornerden gol yedik. Çok canımızı acıttı ama çok iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Bugün kazansaydık lig beşincisi ile aramızda 3 puan kalacaktı. Geldiğimizde ilk hedefimiz oraya kendimizi atabilmekti. Oyun olarak güçlüyüz. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız."

  • cagdas atan
  • teknik direktor
  • fatih karagumruk

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.