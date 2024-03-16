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Spor

Çağdaş Atan: Bize verilenle istenilen arasında çok büyük fark var

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Mart 2024 Cumartesi 20:43 - Güncelleme:
Çağdaş Atan: Bize verilenle istenilen arasında çok büyük fark var
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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenildikleri maçtaki saha zeminine yönelik eleştirilerde bulundu.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, Eryaman Stadı'nın zemininde futbol oynamanın zorluğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ankaragücü'nü tebrik ederim. Bundan 2-3 hafta önce bir büyük takımın maçı öncesi Gençlerbirliği'nin karşılaşmaları Keçiörengücü'nün sahasında oynandı. Başakşehir veya bir Anadolu takımı gelince üvey evlat muamelesi görüyor. Gençlerbirliği dün burada bir maç oynadı. Onlar da burada oynamak istedi, hak veriyorum. Burası ülkenin başkenti. Bugün iki takımın da kaliteli oyuncuları vardı. İki genç jenerasyon hocanın oynamak isteyen takımı sahadaydı. Genç jenerasyonu neye göre değerlendireceğiz şimdi biz. 1990'lı yıllara geri mi dönelim? Uzun top atıp koş peşine mi oynayalım. Bizden istenilenle bize verilenler arasında fark var. Anadolu takımlarına bu kadar negatif ayrımcılık yapılmasına da karşıyım."

"ÇOK KÖTÜ GOLLER YEDİK"

İlk yarı önemli fırsatlar kaçırdıklarını dile getiren Atan, "Gerçekten kötü goller yedik. Bizim kalitemize göre yediğimiz goller yakışmadı. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. En başında söylediğim gibi sözlerim Ankaragücü ve Gençlerbirliği camiaları için değil. Sözlerimiz Türk futbolunun gelişimi adına, burası ülkenin başkenti. Seyirci harika. Bu seyircinin önünde daha güzel futbol, daha güzel oyun oynamak ister insan. Ama maalesef bize verilenle istenilen arasında çok büyük fark var." diye konuştu.

Ligde ilk 5 için bir adım geri gittiklerini de aktaran Atan, alt yaş kategorilerindeki milli takım tercihlerini de eleştirdi.

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