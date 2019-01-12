Çağla Büyükakçay yarı finalde elendi

Sezonu Hong Kong'da açan Çağla, tek kadınlarda ilk üç maçını set kaybetmeden kazanarak yarı finale çıktı. Organizasyonda 4 numaralı seribaşı olarak mücadele eden milli tenisçi, yarı finalde Ukraynalı Daria Lopatetska ile karşılaştı.

Dünya sıralamasının 271. basamağında bulunan Çağla, rakibine 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olarak final şansını kaybetti.

(AA)