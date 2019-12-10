Çağlar, Leicester’dan 12.5 milyon € alacak
İNGİLTERE Premier Lig ekibi Leicester City, devlerin transfer listesinde yer alan milli stoperimiz Çağlar Söyüncü ile 5 yıllık sözleşme imzalama konusunda el sıkıştı.
- star.com.tr
Ada medyasında yer alan haberlere göre, yıllık 1.7 milyon kazanan Çağlar’a Leicester senede 2.5 milyon euro ödeyecek. Bu arada 23 yaşındaki oyuncunun performansı Liverpool’un 84 milyon euroya transfer ettiği savunma oyuncusu Virgil Van Dijk’i solladı.
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