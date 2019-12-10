Çağlar, Leicester’dan 12.5 milyon € alacak

Ada medyasında yer alan haberlere göre, yıllık 1.7 milyon kazanan Çağlar’a Leicester senede 2.5 milyon euro ödeyecek. Bu arada 23 yaşındaki oyuncunun performansı Liverpool’un 84 milyon euroya transfer ettiği savunma oyuncusu Virgil Van Dijk’i solladı.