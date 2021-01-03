İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Ocak 2021 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    9,0797
  • ALTIN
    452.981
  • BIST100
    1476.72
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çağlar oynadı, Leicester City Newcastle United'ı deplasmanda devirdi
Spor

Çağlar oynadı, Leicester City Newcastle United'ı deplasmanda devirdi

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 yendi.

AA03 Ocak 2021 Pazar 19:36 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 19:36
ABONE OL

Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde Leicester City, St. James Park Stadı'nda Newcastle United'ın konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada konuk ekip, 55. dakikada James Maddison, 72. dakikada Youri Tielemans'ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti. Newcastle United'ın tek golünü, 82. dakikada Andy Carroll kaydetti.

Mavi-beyazlı ekipte milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Söyüncü, 79. dakikada Maddison'ın yerine oyuna dahil olarak uzun bir sakatlık sürecinin ardından yeniden formasına kavuştu.

Puanını 32'ye çıkaran Leicester City, 3. sıraya yerleşirken, 19 puanlı Newcastle United 15. sırada kaldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.