''Çağlar, Simeone'nin hayaliydi''

Leicester City'de geçen sezon az forma şansı bulan ve takımının küme düşmesinin ardından gitmesine izin verilen yıldız oyuncu, gidebileceği en doğru adreslerden birini tercih ederek Atletico Madrid'in yolunu tuttu.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ UZUN SÜREDİR ATLETİCO MADRİD'İN HAYALİYDİ"



İspanyol basınında yapılan haberde, milli yıldızın uzun süredir teknik direktör Diego Simeone'nin radarında olduğu belirtildi. Transferin bitirilmesi için kesin talimat veren başarılı çalıştırıcı, Çağlar'ı takımında görmek için ısrarlı bir tavır sergiledi. Habere göre Atletico Madrid temsilcisi Andrea Berta, başarılı defans oyuncusunu 2016 yılında henüz 20 yaşındayken Altınordu'da ziyaret ederek izlemiş ancak Söyüncü, tercihini Alman ekibi Freiburg'dan yana kullanmış.

BULUŞMAK İÇİN EN DOĞRU ZAMAN

Çağlar, Almanya ve özellikle İngiltere'de edindiği deneyimlerin ardından 27 yaşında ve önemli bir deneyimle Madrid ekibinin yolunu tuttu. Defansif yapısıyla ön plana çıkan Atletico'da, milli yıldızın iyi bir performans göstereceğine kesin gözüyle bakılıyor.