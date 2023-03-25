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Spor

Çağlar Söyüncü: 3'lü savunma biraz sıkıntılı

Çağlar Söyüncü, Milli Takımımızın Ermenistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Mart 2023 Cumartesi 23:48 - Güncelleme:
Çağlar Söyüncü: 3'lü savunma biraz sıkıntılı
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Çağlar Söyüncü yaptığı açıklamada, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Geneline de bakacak olursak iyi oynamadık. Bunu kabul ediyoruz. EURO 2024 için ilk maçımızda galibiyet almak tek hedefimizdi. Objektif olmak gerekirse iyi oynamadık ama önemli 3 puan almaktı. Diğer maçlarda iyi oyunumuzla 3 puanları daha rahat alabiliriz." dedi.

Başarılı savunmacı ayrıca, "3'lü savunma biraz sıkıntılı. Şöyle sıkıntılı; 3'lü savunma için çalışma zamanımız çok yok. Onun için biraz sıkıntı yaşadık ama kişisel olarak bir sıkıntı yaşadığımızı söyleyemem. Tamamen taktik olarak... Merih de, Cenk de çıktı ama taktiksel bir karardı. Dışlanma, kötü oynama gibi bir durum olmadı. Taktiksel olarak hocamız öyle uygun gördü." ifadelerini kullandı.

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