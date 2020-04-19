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Spor

Çağlar Söyüncü: ''Evde kal ama güçlü kal''

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Evde kal ama güçlü kal' ifadesiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

19 Nisan 2020 Pazar 20:02 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 20:02
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Koronavirüs salgını sebebiyle evlerinde kendilerini karantinaya alan futbolcular bireysel çalışmalarına devam ediyor.

Premier Lig'in askıya alınması sonrası evine kapanan milli futbolcu Çağlar Söyüncü de formunu kaybetmemek adına sıkı çalışıyor. İngiltere'de Leicester City forması giyen ve bu sezon büyük çıkış yakalayan 23 yaşındaki savunmacı, yaptığı idmana dair bir fotoğraf paylaştı.

Boks antrenmanı yaparken çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Söyüncü, "Evde kal ama güçlü kal" (Stay home but stay strong) notunu düştü.

Bilindiği gibi salgının başladığı günden beri uzmanlar insanları evde kalmaları yönünde uyarıyor. Sosyal medyada da birçok kesimden tanınmış insanlar yaptıkları paylaşımlarla, 'Evde Kal' çağrısı yapıyor.

Başarılı stoper Çağlar da bir kez daha takipçilerine evde kalın uyarısı yaptı.

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