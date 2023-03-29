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Spor

Çağlar Söyüncü: Hiçbir şey bitmiş değil

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 yenilen A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

29 Mart 2023 Çarşamba 00:25 - Güncelleme:
Çağlar Söyüncü: Hiçbir şey bitmiş değil
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Çağlar Söyüncü, Hırvatistan'a 2-0 mağlup olduğumuz maçın ardından konuştu.

Çağlar yaptığı açıklamada, "Maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Rakibimiz çok tecrübeli. 2 defa Dünya 3'üncüsü oldular. Haddimizi bilerek oynamak istedik. Maça iyi başladık. Pozisyon yakaladık. Taraftarımızın baskısıyla onları hatalara zorladık. Onların hatalarını çabucak sonuçlandırmaya çalıştık. Hakan gibi önemli sakatlıkların olması oyun taktiğini etkiledi." dedi.

Eleştirilere saygı duyduklarını söyleyen başarılı stoper, "Giren arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptılar. Böyle maçlar olacak. Daha da tecrübeleneceğiz. Hatalardan ders çıkaracağız. Hiçbir şey bitmiş değil. Daha 2 maç oynadık. Pes etmeyeceğiz. Eleştirilere saygı duyarak, öz eleştiri yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Ben ilk kez 'Türk Duvarı' çıktığında da söyledim. Takım olarak iyi defans yapıyor ve gol yemiyorduk. Sadece Merih'in, geri 4'lünün ekstra yaptığı bir şey yoktu. Takım halinde tekrar iyi oynadığımız günleri yakalayacağımıza inanıyoruz. Ronaldo'muz Messi'miz yok. Biz birlikte daha güçlü oluyoruz. Ben, takımıma ve arkadaşlarıma inanıyorum." diye konuştu.

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