Çağlar Söyüncü imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Gösterdiği başarılı performansla hem milli takımda hem Avrupa'da adından söz ettiren Çağlar Söyüncü, La Liga'ya gidiyor. Sezon başında Leicester City'nin yeni kontrat teklifini reddeden 26 yaşındaki futbolcunun Atletico Madrid ile görüştüğü haberleri dolaşıyordu.

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BONSERVİSSİZ AYRILACAK

Çağlar Söyüncü'nün Ocak ayında kontratının bitimine 6 ay kalacak. Avrupa'da futbolcuları koruyan Bosman kurallarına göre; oyuncular sözleşmelerinin bitimine 6 ay kala başka bir kulübe gelecek sezondan geçerli olmak üzere bonservissiz şekilde anlaşabilir.

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Takvim'in haberine göre; Çağlar da bu hakkı kullanarak Atletico Madrid ile sözleşme yapacak. 26 yaşındaki yıldızın İspanyol ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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SÜPER LİG ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN HEDEFİNDE YOK

Çağlar Söyüncü'nün bonservisini eline alabildiği için sezon sonunda Süper Lig ekiplerine gelebileceği konuşuluyordu. Ancak milli futbolcunun planları arasında Türkiye Süper Ligi yer almıyor.

Çağlar bu sezon takımında sadece 2 maçta forma giyebildi.