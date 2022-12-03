Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için kolları erken sıvayan Galatasaray'da, girişimler tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, özellikle önümüzdeki haftayı bir hayli yoğun geçirecek. Yönetimin teknik heyetle verdiği ortak karar, hücum hattına biri yerli, diğeri yabancı iki forvet takviyesi yapabilmek.

İtalyan devi, Altay Bayındır'ı Fenerbahçe'den koparıyor

MOUSSA DEMBELE PAZARLIĞI

Fanatik'in haberine göre; gündemin ilk sırasındaki isim Moussa Dembele. Kulübü Lyon'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki futbolcuyla söz kesen Sarı-Kırmızılılar, bonservis pazarlıklarını başlatmak üzere Fransızlarla masaya oturacak.

DENİZ UNDAV GALATASARAY'I İSTİYOR

Dembele'yi ocak ayında uygun bir bonservis bedeliyle renklerine bağlamak isteyen Galatasaray Yönetimi'nin, yerli forvet arayışındaki ilk tercihi ise Deniz Undav olacak. İngiltere'de Brighton forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2026'ya kadar mukavelesi bulunuyor. Ancak Deniz'in Galatasaray'da oynama isteği, transfer görüşmeleri sırasında Sarı-Kırmızılı yönetimin elini güçlendirecek. Deniz'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak da masadaki seçenekler arasında yer alıyor.

SEFEROVİC'İ BEKLİYORLAR

Mevcut kadrodaki yabancı forvetlerden ikisiyle de yolların ayrılma ihtimali çok yüksek. Bilindiği üzere Galatasaray Yönetimi, Haris Seferovic'in kiralık kontratını feshetmek üzere menajeriyle ilk teması kurdu. İsviçreli santrfor Dünya Kupası'ndan döndüğünde süreç daha da netleşecek. Ancak Okan hoca, en azından ara transfer dönemi açılana kadar Seferovic'ten faydalanmayı planlıyor.

2022 Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

GOMİS'E DE ONAY VERDİLER

Arap kulüplerinden transfer teklifleri alan Bafetimbi Gomis'in de gidişine yönetimden onay çıktı. Dembele ile Deniz Undav transferlerinin gerçekleşmesi durumunda, Seferovic'le birlikte Gomis de gönderilecek. Sarı-Kırmızılılar, sezonun ikinci yarısına Icardi, Dembele ve Deniz üçlüsüyle devam etmenin hesapları içerisinde.