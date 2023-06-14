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Spor

Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı! Letonya ve Galler maçlarında yok

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle Letonya ve Galler karşılaşmalarının aday kadrosundan çıkarıldı.

14 Haziran 2023 Çarşamba 14:14 - Güncelleme:
Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı! Letonya ve Galler maçlarında yok
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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Milli Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Çağlar, A Millî Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Çağlar, A Milli Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.

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