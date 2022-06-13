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Spor

Çağlar Söyüncü, milli yıldızın yanına gidiyor! Yeni adresini resmen duyurdular

Çağlar Söyüncü için Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Serie A ekibi Inter devreye girdi. İtalyan ekibinin Çağlar Söyüncü için Leicester City ile görüştüğü ve milli oyuncunun gelecek sezon Inter forması giymeye çok yakın olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi13 Haziran 2022 Pazartesi 19:10 - Güncelleme:
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Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter, Çağlar Söyüncü için harekete geçti. İtalyan ekibinin temsilcilerinin Çağlar Söyüncü için Leicester City ile görüşme gerçekleştirdiği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE INTER KANCASI

İngiltere basınında yer alan habere göre; Leicester City yetkilileri, bu hafta Çağlar Söyüncü için İtalya Serie A ekibi Inter ile görüşme gerçekleştirdi. Milli oyuncu için iki kulüp arasındaki pazarlıklar sürüyor.

LEICESTER CITY, SATIŞA SICAK BAKIYOR

Haberde, İngiliz ekibinin sözleşmesinin son yılına girecek olan Çağlar Söyüncü'nün satışına sıcak baktığı ve milli oyuncunun önümüzdeki aylarda Inter'e gitmesinin sürpriz olmayacağı belirtildi.

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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Çağlar Söyüncü, geçtiğimiz sezon Leicester City ile 41 resmi maçın 40'ında ilk 11'de yer aldı. 26 yaşındaki milli savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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